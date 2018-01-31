بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي بين النساء تتحول لتصادم بالسيارات
وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء بالشارع ، تحولت إلى تصادم بالسيارات .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين النساء حيث انهلن على بعضهن بالضرب المبرح واللكمات والصفعات، ولم ينته الأمر عند ذلك بل ركضن على سياراتهن ورحن يتشاجرن بالسيارات ويصدمن بعضهما بطريقة مروعة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2096 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه هههههههههه
عسى مانشوفها في شوارعنا بكره
الغاوي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال شنو *** الجنس اللطيف **** امحق من جنس لطيف , ماهو الفرق الان بينكم وبين الخناشير ———— لاشيىء
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا لا في شوارعنا مافيه مثل هالهوشات-
عندنا رايحين يقلدون بعض ربعنا تحصلها حاطه المشعاب ولا العجراء تحت المقعده -وشوف البنيات والحريمات ماتقول الا داحس والغبراء-
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه بس شفت الفيديو نفسي عافت السواقه اذا بها الطق مامن سواقه وش لي والطقاق 😅قعدت البيت ابرك
وبعد غير الخسائر الجسديه والنفسيه وخسائر بسياره
الله يحفظنا بس ❤️
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3571 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت النور 🌹
لا لا
سوقي والله معاكي
يحميك الهي العالمين يا بلادي
واصلي 😅 ههههههههههههههههههههههههههههه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 19 دقيقة
ماظنتي حلم ابليس بالجنه😂😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6501 ] نشر منذ 6 دقائق
يا حليلهم زي مضاربات ربعنا اللي كثرانة هالأيام