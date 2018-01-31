بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي بين النساء تتحول لتصادم بالسيارات

متابعات(صدى):

وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء بالشارع ، تحولت إلى تصادم بالسيارات .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين النساء حيث انهلن على بعضهن بالضرب المبرح واللكمات والصفعات، ولم ينته الأمر عند ذلك بل ركضن على سياراتهن ورحن يتشاجرن بالسيارات ويصدمن بعضهما بطريقة مروعة.