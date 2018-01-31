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بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي بين النساء تتحول لتصادم بالسيارات

بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي بين النساء تتحول لتصادم بالسيارات
متابعات(صدى):

وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء بالشارع ، تحولت إلى تصادم بالسيارات .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين النساء حيث انهلن على بعضهن بالضرب المبرح واللكمات والصفعات، ولم ينته الأمر عند ذلك بل ركضن على سياراتهن ورحن يتشاجرن بالسيارات ويصدمن بعضهما بطريقة مروعة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2096 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههه هههههههههه
عسى مانشوفها في شوارعنا بكره

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه

[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 2 ساعتين

قال شنو *** الجنس اللطيف **** امحق من جنس لطيف , ماهو الفرق الان بينكم وبين الخناشير ———— لاشيىء

[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا لا في شوارعنا مافيه مثل هالهوشات-
عندنا رايحين يقلدون بعض ربعنا تحصلها حاطه المشعاب ولا العجراء تحت المقعده -وشوف البنيات والحريمات ماتقول الا داحس والغبراء-

[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه بس شفت الفيديو نفسي عافت السواقه اذا بها الطق مامن سواقه وش لي والطقاق 😅قعدت البيت ابرك
وبعد غير الخسائر الجسديه والنفسيه وخسائر بسياره
الله يحفظنا بس ❤️

[ عدد التعليقات: 3571 ] نشر منذ 1 ساعة

بنت النور 🌹
لا لا
سوقي والله معاكي
يحميك الهي العالمين يا بلادي
واصلي 😅 ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1111 ] نشر منذ 19 دقيقة

ماظنتي حلم ابليس بالجنه😂😂

[ عدد التعليقات: 6501 ] نشر منذ 6 دقائق

يا حليلهم زي مضاربات ربعنا اللي كثرانة هالأيام

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