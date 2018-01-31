بالفيديو.. مواطن يهدر كمية كبيرة من الورق بصندوق ” النفايات “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها ” تويتر ” ، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن وهو يهدر كميات كبيرة من الكتب والمجلات المطبوعة، و يقوم بإلقائها فى صندوق النفايات بالشارع.
وذكر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الكتب و المجلات التي تم إهدارها، كانت من نوعية فاخرة من الورق، وهو الأمر الذي اندهش منه الكثيرون.
مواطن يوثق هدر كميات كبيرة من الكتب والمجلات المطبوعة بنوعية فاخرة من الورق بإلقائها في صندوق النفايات pic.twitter.com/eEabztXilw
— مزمز فيديو (@mzmzvideo) January 31, 2018
ناصر[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
صار ها التصوير بلشه كل من شاف له شي صورة وقال فساد
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 2 ساعتين
الان يوجد شركات تدوير الورق اتصل عليهم يجون ياخذونها من عند الباب وبعد يعطونك مقابل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3571 ] نشر منذ 2 ساعتين
التصووير سلاح ذو حدين
انا مع من يصور كل من هو فاسد
فساد اداري ومالي شرط ان يبغ الجهات الأمنية
وبحوزته الدليل
و ايضاً انا ضد تصوير اعراض الناس ونشرهم والتشهير بهم
لولا الله ثم ثقاقة التصوير لما تم الإنتصار لبعض المظلومين
ووصل صوتهم الى ولاة امورنا حفظهم الله تعالى