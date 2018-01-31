بالفيديو.. مواطن يهدر كمية كبيرة من الورق بصندوق ” النفايات “

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها ” تويتر ” ، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن وهو يهدر كميات كبيرة من الكتب والمجلات المطبوعة، و يقوم بإلقائها فى صندوق النفايات بالشارع.

وذكر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الكتب و المجلات التي تم إهدارها، كانت من نوعية فاخرة من الورق، وهو الأمر الذي اندهش منه الكثيرون.

مواطن يوثق هدر كميات كبيرة من الكتب والمجلات المطبوعة بنوعية فاخرة من الورق بإلقائها في صندوق النفايات pic.twitter.com/eEabztXilw