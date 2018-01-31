تراجع النفط لليوم الثالث على التوالي في ظل ارتفاع المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلة سلسلة هبوطها لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس إلى 68.44 دولار للبرميل بنسبة 0.8%، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 63.91 دولار للبرميل بنسبة 0.9%.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع المخزونات إلى 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق للتقرير الرسمي عن المخزون النفطي الأمريكي في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة.