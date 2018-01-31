إرساء عقود صيانة ونظافة وهدم وإعادة بناء لعدد من المساجد بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم, إجراءات ترسيه عدداً من عقود الصيانة والنظافة لعدد من المساجد والجوامع بالمنطقة بلغت ( 155) مسجداً وجامعاً وكذلك إرساء مشروعات هدم وإعادة بناء ثلاثة مساجد في كل من محافظة البدائع ومحافظة عيون الجواء و محافظة المذنب على عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بعد طرح المناقصات والإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية وفق الأنظمة والتعليمات واستيفاء كافة الشروط والمعايير المتبعة فيها,

التي تنص على تطبيق أدق المواصفات وأعلى المعايير في التنفيذ ، في سبيل أن تكون بيوت الله بالمكانة التي تليق بها وبحجمها في نفوس المسلمين.

ويقوم الفرع بمتابعة أداء أعمال الشركات والمؤسسات التي تقوم على نظافة وصيانة المساجد ورفع تقارير دورية ومفصلة عن مدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها من قبل المسؤولين والمهندسين في إدارة المشروعات والصيانة بالفرع.