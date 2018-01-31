” قبس للقرآن والسنة والخطابة ” تطلق مسابقتها العاشرة

حمود العنزي(صدى):

أتاحت مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة والخطابة، التسجيل في مسابقة قبس للقرآن والسنة والخطابة العاشرة, والتي من المقرر أن تبدأ في٢٣/٦/١٤٣٩هـ.

حيث أعلن سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المسابقة ستتم في الخمسة فئات التالية:

-الفئة العامة.

-الجاليات.

– ذوي الاحتياجات الخاصة.

– نزلاء السجن.

– جائزة النخبة.

وأكد سمو الأمير أن هذه المسابقة تأتي في إطار برامج المؤسسة النوعية، والتي تهتم بجميع شرائح المجتمع، لافتاً لأن شمولية هذه المسابقة وتخريجها كثير من المتميزين والمتميزات في مجال حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والخطابة، هو الأمر الذي يميز المسابقة عن غيرها.

كما أشار إلى أن اجمالي جوائز هذه المسابقة ستصل إلى أكثر من ثلاثمائة ألف ريال ، موضحاً أن جائزة المركز الأول من كل فرع رجالي ستكون سيارة، وجائزة المركز الأول من كل فرع نسائي ستكون قلادة ألماس أو ذهب.

جدير بالذكر أن المؤسسة فتحت باب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة كالتالى: هنا .