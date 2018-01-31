الجوازات: استحصال المقابل المالي في نظام سداد مقدما وغير مسترد

علي القحطاني (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم، أن استحصال المقابل المالي في نظام سداد يكون مقدمًا وغير مسترد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، والمتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وأوضحت المديرية أنه بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظامًا للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، حيث يمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية ” هوية مقيم ” عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة أبشر وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية ” هوية مقيم “.

يُذكر أن المديرية بدأت في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص باستحصال المقابل المالي على المرافقين بشكل سنوي تدريجيًا اعتبارًا من 1/7/2017م.