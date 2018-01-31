طريقة استخدام الكمامة العادية للوقاية من الأنفلونزا

أماني الغامدي(صدى):

يلجأ الكثيرون، إلى استخدام الكمامة الطبية؛ لمنع انتقال فيروس الأنفلونزا إليهم، والتي تنتقل مع جزئيات الهواء أثناء التنفس، بحسب الأطباء.

وأوضحت دراسة حديثة، أن هذا الفيروس ينتقل عبر الهواء من شخص إلى آخر، دون الحاجة إلى السعال أو العطاس.

من جانبهم، أشار الأطباء، إلى أن الكمامة العادية لابد أن تستخدم مرة واحدة فقط، للوقاية من الفيروسات، بشرط أن يتم التأكد من أنها قادرة على حجز الجسيمات المحمولة جواً.

وأكد الأطباء، أنه يجب التخلص من الكمامة العادية بعد الاستخدام مرة واحدة، منبهين إلى أن الكمامة ليست فعالة بنسبة 100%، أي أنها لا تغني عن الاحتياطات الأخرى التي يجب اتخاذها لتجنب نقل أو التقاط العدوى.