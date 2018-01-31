” صافولا ” توافق على تعيين أنيس مؤمنة رئيسا تنفيذيا لها

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس إدارة مجموعة ” صافولا ” موافقته على تعيين أنيس أحمد مؤمنة، رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة؛ حيث جاء ذلك بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة.

وأصدرت الشركة بيان لها أمس، أوضحت فيه أن المهندس أنيس مؤمنة، سيباشر أعماله كرئيس تنفيذي للمجموعة، بدءً من تاريخ 1 أبريل 2018، وأشارت الشركة أن المهندس أنيس مؤمنة يحمل درجة الماجستير في الإدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف.

وفي نفس السياق، قرر المجلس أمس، تكليف المهندس عبد الله محمد نور رحيمي، عضو الإدارة الحالي؛ للقيام بمهام الرئيس التنفيذي المكلّف للفترة من 8 فبراير 2018 وحتى تاريخ 31 مارس 2018، مبينة أن استقالة الرئيس التنفيذي الحالي ستسري اعتباراً من يوم 8 فبرابر 2018.

يُذكر أن مجلس إدارة ” صافولا ” وافق في نوفمبر الماضي، على استقالة المهندس ريان بن محمد فايز من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتبارًا من تاريخ 8 فبراير 2018؛ لقبوله عرضاً وظيفيا آخر.