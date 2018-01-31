خلال الساعة الأولى من اليوم.. المرافق العدلية تستقبل 461 قضية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن عدد القضايا التي استقبلتها والأحكام الصادرة وما إلى ذلك، خلال الساعة الأولى من اليوم، في مختلف المرافق العدلية.

وقالت ” العدل ” عبر حسابها الرمي على ” تويتر ” ، إن عدد القضايا الواردة في الساعة الأولى بلغ 461، بينما الجلسات المنعقدة بلغت 690، وصدر 98 حكم وقرار، ووصل عدد طلبات التنفيذ الواردة 484.

وبلغ عدد القرارت التنفيذية الصادرة 71، وانعقد 13 محضر، بينما بلغ عدد الوكالات الصادرة 475، ووصل عدد العمليات على العقار 144.

وأشارت إلى أنه خلال الساعة الأولى جاءت العمليات بنسبة 51% قضائية، و23% تنفيذ، و26% توثيق.