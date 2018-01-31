استغناء 3 مواطنين بمكة عن معاش الضمان الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

تقدم ثلاثة مواطنون من سكان منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، إلى مكتب الضمان بالمنطقة، مقدمين استغناءًا عن معاش الضمان لمصلحة الدخل والزكاة، واكتفوا بما يستلمونه من راتب التقاعد لسد متطلباتهم.

وأكد المواطنون، أن هناك العديد من الأيتام والأرامل والمطلقات والمعلقات والمهجورات والعجزة أحوج منهم لهذه المعاشات، مشيرين إلى أن هذه المعاشات زائدة عن حاجتهم الخاصة.

وقام مستشار وزير العمل ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، بتكريم المواطنين الثلاثة خلال الجولة التي قام بها على مكتب الضمان وتفقده على سير العمل في أقسام المكتب.