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” تكامل القابضة ” تطلق برنامج ” فاعلية ” للشباب

” تكامل القابضة ” تطلق برنامج ” فاعلية ” للشباب
عادل الحربي (صدى):

نظمت لجنة شباب الأعمال بغرفة المدينة، أمس الثلاثاء، برنامج ” فاعلية ” في محاولة منها لتعزيز انخراط الشباب والفتيات في سوق العمل وتوطين الوظائف للجنسين.

أتى ذلك في إطار اللقاءات التعريفية ببرامج ” تكامل القابضة ” ، والتي تعد الزراع التنفيذي الذي يربط بين القطاع الخاص و الحكومي، وذلك في سبيل الإرتقاء بالمواد البشرية في سوق العمل، بالإضافة للمساهمة فى التنمية الاجتماعية.

ولفت رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة المدينة، عبدالله كريمي، أن هناك برنامج  ” تمهير ” الذي يوفر التدريب والتوظيف المدعوم بمبلغ مالي كل شهر، وذلك لتوطين قطاعات الأعمال للاستدامة الوظيفية للشباب والفتيات.

وأضاف ” كريمي ” أن هناك أحد البرامج الخاصة بـ ” تكامل القابضة ” ، والتي توفر 80% من تكلفة نقل طالبات العمل لمدة 18 شهر من تاريخ بدء العمل، مشيراً لوجود برنامج آخر يختص بدعم حاضنات الأطفال دون سن الأربع سنوات، وذلك لتوفير 800 ريال لأبناء الموظفات.


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