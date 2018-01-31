مؤمن زكريا: الفوز على الشباب خطوة هامة في طريق الحصول على لقب الدوري

ماجد محمد(صدى):

قال المحترف المصري في صفوف الأهلي مؤمن زكريا، إن الفريق لم يتأثر بعد استقباله هدفين في شباكه أمام الشباب في بداية الشوط الاول، حيث كان الأمر مفاجيء.

وأشار ” زكريا ” إلى أن الفرق الكبيرة لا تتأثر بمثل تلك المفاجأت، قائلًا: ” استطعنا في النهاية تحويل الهزيمة لنصر بثلاثية في الشوط الثاني ” .

وأضاف أن الهدف الذي أحرزه هو توفيق من الله بجانب مساعدة اللاعبين زملاؤه، موضحًا أن هدفهم هو المنافسة على لقب الدوري بدعم الجماهير.

وحقق الأهلي انتصار ثمين أمس على الشباب في إطار الجولة الـ 19 من دوري المحترفين ليرتفع رصيده إلى 37 نقطة في مركز الوصافة بفرق نقطتين عن الهلال المتصدر.