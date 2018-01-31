” تقويم التعليم ” تبدأ بتطبيق الاختبارات الوطنية لقياس جودة الأسئلة

عادل الحربي (صدى):

استهلت هيئة تقويم التعليم، بتطبيق الاختبارات الوطنية التجريبية؛ التي تهدف لدراسة جودة الأسئلة الاختبارات في التعليم العام.

وأعد المركز الوطني للقياس، التابع للهيئة، بإعداد أسئلة الاختبارات الوطنية التجريبية بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين في الميدان التربوي في مجالي الرياضيات والعلوم.

وأعُدت هذه الأسئلة وفقًا للمعايير العالمية لصياغة الاختبارات، وتستهدف تلك الاختبارات التجريبية أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من الصفين الرابع والثاني المتوسط، حيث جرى اختيارهم عشوائيًا من 169 مدرسة في ثلاثة من المناطق الرئيسية للملكة ” الرياض – مكة المكرمة – الشرقية ” ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

يُذكر أنه سيتم تطبيق الاختبارات الفعلية في بداية شهر أبريل، لعدد يتجاوز 60 ألف طالب وطالبة يمثلون 1912مدرسة موزعو على كافة مناطق المملكة.