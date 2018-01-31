شركات عالمية ووطنية تتقدم للمشاركة في تنفيذ مشروع ” الفيصلية ” بمكة

عادل الحربي(صدى):

ترأس سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الاجتماع التأسيسي الأول لمشروع الفيصلية، معلناً عن تقدم عشر شركات عالمية وعدد من الشركات الوطنية، للمشاركة في تنفيذ المشروع قبل طرحه.

وأصدر سمو الأمير، توجيهات بإدراج المركز الإسلامي ضمن المرحلة الأولى للمشروع، والمتضمن مجمع الإدارات الحكومية، والواجهة البحرية، والمنطقة اللوجستية، والحي الدبلوماسي، وتطوير طريق الليث.

وأشار إلى أن إطلاق اسم الفيصلية على المشروع، يأتي إيمانًا من خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، بالجهود التي بذلها الملك فيصل بن عبدالعزيز ” يرحمه الله ” خدمة لدينه ووطنه.

كما أكد على ضرورة تنفيذ المشروع بأحدث تقنيات العصر وأن يدار بأيدٍ وطنية؛ نظراً لأنه نقلة تاريخية لمنطقة مكة المكرمة إداريًا واقتصاديًا وعمرانيًا.

ووجه سمو الأمير بإعداد تقرير نصف سنوي، عن ما تم في المشروع يتمّ الرفع به للمقام السامي، وإنشاء مركز في موقع الفيصلية ذا صلاحيات ويتولى الإشراف على التنفيذ.

وقدمت جهات عدة، هي: وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والإسكان والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مقترحات لمشاريعها في الفيصلية، ومنها القرية العالمية والطاقة الشمسية.