ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 1.9 تريليون ريال في ديسمبر الماضي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، عن الاحتياطي النقدي للمملكة، مؤكده ارتفاعه في ديسمبر الماضي إلى 1.9 تريليون ريال، بزيادة 40 مليار ريال عن الشهر السابق له.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الشهري أنه يوجد نحو تريليون ريال ودائع خاملة لا تصرف عنها البنوك أي فوائد لأصحابها، مشيره إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت إلى 1.2 تريليون ريال.

وأضاف التقرير أن حجم النقد الأجنبي والودائع بالخارج بلغت نحو 585 مليار ريال، لافتًا إلى ارتفاع الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة إلى 325 مليار ريال من بينها 70 مليارًا ودائع لدى البنوك بالخارج، و1.2 مليار ودائع لدى البنوك المحلية، و191 مليارًا استثمارات في أوراق مالية مستقلة، و61 مليارًا استثمارات في أوراق مالية محلية.

كما أشار إلى أن حجم الودائع تحت الطلب بلغ نحو تريليون ريال، فيما بلغ حجم الودائع الزمنية والإدخارية نحو 447 مليار ريال، بينما بلغت حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.3 تريليون ريال، مقابل 1.4 تريليون خلال الشهر الماضي.