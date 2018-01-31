العمل: بناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة وساكني الخيام وبيوت الطين والصنادق بمكة

نايف السالم(صدى):

قال مستشار وزير العمل ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد بن حسن القحطاني، أنه هناك توجه من الوزارة لبناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة من ساكني الخيام وبيوت الطين والصنادق بالمنطقة.

وأشار ” القحطاني ” ، إلى أنه تم حصرهم بأعداد كبيرة من خلال جولات الباحثين، مؤكدًا أن لأول مرة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة الإسكان ستقوم الوزارة بتسليم بيتًا لأحد المواطنين بمكة تم إعادة بنائه من جديد بتكلفة مجانية.

وأضاف ” القحطاني ” أنه سيحصل على مثله كل من يسكن في الخيام وبيوت الطين والصنادق على وحدات سكنية بشرط أن يتطابقون مع الضوابط والشروط.

وافتتح ” القحطاني ” خلال الجولة التي قام بها على مكتب الضمان، قسم ” التمكين ” وهو إحدى المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى أفراد فاعلين في المجتمع، وذلك من خلال المساهمة في إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن.