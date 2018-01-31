” الهيل ” يهاجم ” الجزيرة ” الصهيونية: لن نقبل المحاولات الخسيسة لوصف المعارضين بـ ” العمالة “

طلال الضوي(صدى):

أعرب المعارض القطري، خالد الهيل، اليوم الأربعاء، عن استياؤه من وصف قناة الجزيرة القطرية للمعارضين بأنهم مُصنعين، مشددًا على رفضه لمحاولات النظام القطري؛ لوصف المعارضين بالعمالة.

وقال ” الهيل” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، تعليقًا على خبر نشرته ” الجزيرة”: ” لانقبل بكلمة تصنيع”المعارضين” فمحاولات النظام القطري الخسيسه لاضفاء صفة العماله على معارضيها أمر غير مقبول وينتهك حرية الراي والتعبير”.

وتابع: ” أي انقلاب سيحصل داخل الدولة وبسواعد قطرية ترفض عمالة النظام لتركيا وايران سيكون شرعي حيث هناك مواد من الدستور تتعارض مع عمالة الامير لجهات أجنبية”.

وعن الاتفاقيات بين أمريكا وقطر، والتي يتغنى بها تنظيم الحمدين، علق “الهيل”:” كل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين امريكا و قطر هي اتفاقيات نيابة عن شعبين شقيقين ” الامريكي و القطري “وقعها مندوب من قطر ومندوب من امريكا ،الوكاد اذا كانت امريكا تهمها صداقة الشعب القطري وغالبيتهم يرفضون وجود النظام الحالي فإنها ستوطد العلاقه بين الشعبين حتى وان تبدلت الشخصيات”.