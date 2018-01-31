توقعات برفع دول الخليج ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

نيويورك(صدى):

أوضحت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” للتصنيف الائتماني، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10% خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في تقرير حديث لها، حيث علَّلت ذلك بأن هناك تفاوت بين معدل الضريبة الحقيقي، والنسب المحصلة فعلاً، الأمر الذي قد يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً.

وأوضحت الوكالة، أن زيادة معدل الضريبة إلى 10%، من شأنه أن يرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6%، مشيرة إلى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون سيعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5%.