مقتل 15 شخصا في قصف جوي روسي على سوق تجاري بإدلب

دمشق(صدى):

تعرضت منطقة تجارية في محافظة إدلب السورية إلى قصف من قبل طائرات حربية يُعتقد أنها روسية، حيث كانت تحلق على ارتفاع كبير وهو ما يميزها عن سلاح الجو المتقدم التابع لقوات النظام.

وأسفر هذا القصف على سوق مزدحمة في مدينة أريحا بإدلب، عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار بالغة واختلاط البضائع بأشلاء بشرية.

يُذكر أن هذا الهجوم هو الثاني على منطقة تجارية في المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة السورية إدلب، خلال 24 ساعة، حيث تعرض سوق البطاطا في سراقب القريبة بالمحافظة إلى قصف طائرات حربية ما أدى إلى سقوط 11 قتيلًا، وبعد فترة وجيزة هاجمت طائرات حربية المستشفى العام الوحيد في المدينة والذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود مما أدى إلى توقفه عن العمل.