رئيسة الوزراء البريطانية تبدأ زيارة إلى الصين

لندن(صدى):

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم زيارتها الأولى للصين حيث من المقرر أن تركز على التعليم والتجارة قبل خروج بلادها المزمع من الاتحاد الأوروبي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وزارت ماي مدينة ووهان بوسط الصين التي تعد موطن أكبر عدد من الطلبة في العالم. ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء البريطانية خطابًا في جامعة ووهان قبل توجهها إلى بكين حيث ستجتمع مع رئيس الوزراء لي كيتشيانج والرئيس شي جينبينج.

وأعلنت ماي مع بداية زيارتها لبكين صفقة تعليمية تشمل توسيع برنامج تبادل معلمي الرياضيات وحملة لتعزيز تعلم اللغة الإنجليزية في الصين.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إنها ترغب في “تعزيز الحقبة الذهبية للعلاقات البريطانية الصينية”.