بالفيديو.. فتاة تعتدي بالضرب على أحد رجال الدين

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء فتاة إيرانية على أحد رجال الدين بالضرب في مدينة رشت شمال إيران.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تصرخ على رجل الدين وقامت بإسقاط عمامته في أحد الشوارع العامة، بعدما قالت له: ” أنتم رجال الدين بلا شرف وبسببكم تعرضت البلد للعقوبات ” ، فيما تدخل المارة لدفعها بعيداً عن رجل الدين .