” إثريوم ” تتعافى من تراجعها وسط انخفاض ” بتكوين ” أدنى 10 آلاف

علي القحطاني (صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الأربعاء، تراجعًا في أسعارها مواصله سلسلة هزائمها المتتالية على مدار هذا الأسبوع، بينما تعافت ” إثريوم ” من تراجعها خلال اليومين الماضيين.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.80% إلى 9952 دولار، بعدما لامست 9628 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت ” بتكوين كاش ” إلى 1463 دولار بنسبة 0.30%.

وارتفعت ” إثريوم ” إلى 1077 دولار بنسبة 0.75%، بينما واصلت ” الريبل ” تراجعها إلى 1.12 دولار بنسبة 1.40%.

ولم تتأثر القيمة السوقية الغجمالية للعملات الرقمية بزيادة الوصيفة ” إثريوم ” ، متراجعه إلى 5.1 مليار دولار، بعدما بدأت الأسبوع أعلى 595 مليارًا، فاقدة حتى الآن أكثر من 90 مليار دولار.

وكانت لجنة الخدمات المالية بكوريا الجنوبية أعنلت، أمس الثلاثاء، عن بدء تفعيل قواعد تنظيمية جديدة تقتصر تداول العملات الرقمية عبر الحسابات المصرفية التي تحمل بيانات حقيقية، بهدف تقليل المضاربات والحد من عمليات غسل الأموال.