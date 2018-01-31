 إضافة وحدات ” صندوق الراجحي ريت ” إلى حسابات ” إيداع “

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ” إيداع ” إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق الراجحي ريت، اليوم الاربعاء، إلى حسابات المركز للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وأعلنت شركة الراجحي المالية سابقًا، عن إغلاقها بنجاح للطرح العام الأولي لصندوق الراجحي ريت بنسبة تغطية بلغت 174% للوحدات المطروحة، وبلغ عدد المشتركين 90.6 ألف والأموال المجمعة 740 مليون ريال.

ويبلغ حجم صندوق الراجحي ريت 1.620 مليار ريال، وطرح منه ما قيمته حوالي 427 مليون ريال كطرح عام أولي للجمهور 42.7 مليون وحدة بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للوحدة، خلال الفترة من يناير1 الى 14 يناير 2018.