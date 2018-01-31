افتتاح منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك

واشنطن(صدى):

افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان “دور الشباب في بناء مجتمعات ريفية وحضرية مستدامة وقادرة على الصمود” بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة لمناقشة دور الشباب في التغيير.

وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ومبعوثة الأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي، في افتتاح أعمال المنتدى بمستوى مشاركة الشباب في القضايا المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيق أهدافها بحلول عام 2030 م، وشددتا على ضرورة أن يتبنى شباب العالم خطة عام 2030 م في بلدانهم لضمان نجاحها.

وقالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماري شاتاردوفا من جانبها إن القرارات التي يتخذها الشباب في حياتهم اليومية تؤثر على إمكانيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية أفكار الشباب وابتكاراتهم لتحقيق تلك الأهداف.

ويناقش المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين، سبل تقريب الشباب من الأمم المتحدة وكذلك تقريب الأمم المتحدة إلى أماكن تواجد الشباب.

ويشكل المنتدى منبرًا للشباب للمشاركة في حوارات مع الدول الأعضاء ومناقشة أطر السياسات العامة وتشجيع النهج والمبادرات المبتكرة والمؤسسية من أجل النهوض بخطة تنمية الشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بغية إيجاد حلول للتحدي العالمي المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة.

كما سيتيح لممثلي الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم، وتقاسم وجهات النظر، والتفكير معًا في قضاياهم الشبابية، فضلاً عن الدور الأوسع للشابات والشباب في عملية التمكين وتعزيز التنمية المستدامة.