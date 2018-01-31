أطباء: الانفعال قد يودي بحياتك

علي القحطاني(صدى):

كثيرا ما يشعر الشخص أثناء مشاجرة أو بعد سماع خبر سىء يجعله ينفعل، بألم ما في منطقة الصدر ،والقلب.

ويحذر الأطباء من الإنفعال ، فبعض الأشخاص لديهم استعداد للإصابة بقصور الشريان التاجي لأسباب مثل التدخين، وعدم ضبط مستوى ضغط الدم والسكر والكولسترول بالدم، وهذه العوامل السابق ذكرها تتراكم لتصل إلى الإصابة بقصور بالشريان التاجى أو السكتة القلبية وذلك عند التعرض لانفعال نتيجة مشادة كلامية أو سماع خبر سىء.

وقد يصل الأمر إلى توقف مفاجئ للقلب والموت، وقد تصاحب هذه الحالة ظهور بعض الأعراض مثل الآلام الصدرية .