توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقي اليوم فريقا توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، فى مواجهة نارية على ملعب ويمبلي، في تمام العاشرة مساءً، بمباراة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسجل سانشيز ظهوره الأول بقميص مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

يمثل لقاء اليوم بين مانشستر يونايتد وتوتنهام أهمية خاصة بالنسبة للتشيلى أليكسيس سانشيز المنضم حديثًا لصفوف الشياطين الحمر، حيث سيسجل ظهوره الأول بقميص مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان قد سجل بدايته مع اليونايتد ليلة الجمعة الماضية أمام يوفيل تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي.