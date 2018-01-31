طرق التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

نورة الشهري(صدى):

للأملاح الزائدة بعض الآثار السلبية الخطيرة على صحة الجسم، نتيجة الاستهلاك الزائد للملاح والذي يعتبر أزمة ومشكلة صحية، فمن الممكن أن تتسبب في أمراض القلب والسكتة الدماغية، وأكثر من ذلك أحيانا.

وينصح الاطباء بشرب من 6إلى 8 أكواب من الماء يوميا، لأن مياه الشرب تحفز إزالة السوائل الزائدة التي يحتفظ بها الجسم، وهو ما يزيل بدوره الصوديوم من خلال البول، فهذه العادة البسيطة تساعد على التخلص من السموم في الجسم، وتبقيه رطب، مع التقليل من التورم.

يجب أن تبدأ في البحث عن البدائل التي من شأنها أن تضيف نفس النكهة إلى طعامك، وذلك مع استهلاك أجزاء صغيرة من الملح، مع الانتباه لكمية الملح العالية الواردة في اللحوم الباردة، والأطعمة المعلبة والحساء والأطعمة المجمدة، فبدلا من اختيار هذه الأطعمة، ابدأ بإضافة المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى النظام الغذائي الخاص بك، لأنها سوف تساعد في القضاء على الملح الزائد بمجرد أن يتم هضمها.

ويمكنك أن تعتاد على استبدال هذه التوابل مع خيارات صحية مثل الثوم والفلفل الأسود الطازج ومسحوق الكاري والبقدونس.

وممارسة التمارين الرياضية كل يوم التي تؤدي إلى إنتاج العرق، مثل المشي، والرقص، الجري، أو حتى الذهاب إلى الساونا، تخلص جسمك من الشوائب والملح الزائد من خلال العرق.