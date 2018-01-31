 مطار الملك عبد العزيز يبحث خدمة الوصول الشامل مع مركز الملك عبد الله لرعاية الأطفال المعوقين

حسين العلي : جدة(صدى):

زار مساعد مدير عام مطار الملك عبدالعزيزالدولي الأستاذ عبد المحسن الشيخ وعدد من مدراء الإدارات بالمطار صباح اليوم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين، في إطار الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها إدارة المطار.

والتقى الشيخ بمدير المركز الدكتور زهير ميمني، والكادر الإداري والتعليمي للمركز، وبدأ برنامج الزيارة بالتعرف على مرافق المركز والأقسام التأهيلية والتعليمية وسكن الرعاية النهارية.

وبحث الجانبين سهولة الوصول الشامل في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد والملاحظات التي تساهم في راحة مرتادي المطار من ذوي الإحتياجات الخاصة خلال تواجدهم في المطار.

وشملت الزيارة تجربة الكرسي وهي أحد التجارب الرائدة التي تنفذها جمعية الأطفال المعوقين لمنح المتطوع الشعور الذي يحس به المعوقين أثناء ممارسة حياتهم اليومية والصعوبات التي تواجههم عند استخدام الكراسي المتحركة.

واستمع “الشيخ” خلال جولته إلى شرح موجز من مدير المركز حيال الأقسام والفصول الدراسية والأقسام الطبية بالجمعية، مؤكداً مدى فخره واعتزازه بهذه الجمعية، وعملها ورسالتها النبيلة، والعناية الفائقة التي وجدها أثناء الزيارة.

من جهته قدم الميمني شكره وتقديره لمساعد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي لزيارته لمركز الملك عبد الله ومناقشته سبل الوصول الشامل للمطار، وحرصه على أن يقدم المطار أفضل الخدمات للمسافرين وخصوصا من ذوي الإحتياجات الخاصة.