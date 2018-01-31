مناوشات ين الجيش الموريتانى والسنغالي بعد استفزاز خفر السواحل

داكار(صدى):

أكد الجيش الموريتانى فى أول تعليق رسمى على مقتل صياد سنغالى على يد البحرية الموريتانية بأن زورق الصيد السنغالى استفز دورية خفر السواحل الموريتانية.

وقالت الأركان العامة للجيوش، فى بيان رسمى بثه التلفزيون الموريتانى الليلة، إن الحادث وقع أثناء مهمة لرقابة الصيد، مشيرا إلى أن دورية من خفر السواحل اعترضت زورقا سنغاليا فى وضعية صيد غير مرخص.

وأضاف البيان: “بدل الانصياع لأوامر الطاقم المتكررة بالتوقف، عمد الزورق إلى محاولة الارتطام بالدورية للإضرار بهيكل الطواف.. وأمام هذه الوضعية الخطيرة ولإجبار الزورق على التوقف، قامت الدورية بإطلاق النار على محرك المركب لتعطيله وعند توقفه تبين وجود جريح بين راكبيه التسعة فارق الحياة بعد ذلك بفترة”.

وأكد الجيش الموريتانى أنه لولا تمادى طاقم الزورق واستفزازه لما وقع هذا الحادث المؤسف والذى تسبب فى فقدان إنسان، وفق نص البيان.