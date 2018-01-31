فوائد الليمون الهندي

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة التغذية والعلاج بالنباتات الطبيعية الفرنسية”ماري سيلين راي، أن الليمون الهندي يعد مصدرا مهما لفيتامين سي، حيث أن 100 جرام منه تقدم نصف الدعم اللازم من فيتامين سي للبالغ.

وأوضحت أنه يساعد على مكافحة الإرهاق والالتهابات والعدوى من الإنفلونزا، فهو مصدر للألياف ، ويعطى جرامين بالنسبة للبالغ الذي يحتاج استهلاك 25 جراما في اليوم، كما يحارب الجوع، ويساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية وغنى بالماء فهو مرطب جيد للجسم ويحتوى على مضاد للأكسدة “ليكوبن” المضاد للسرطان.

وأكدت أن تناول نصف ثمرة ليمون قبل الغداء يساعد على فقد الوزن وتخفيض مستوى الأنسولين الذي يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر ويخفض الضغط.