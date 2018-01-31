” حليب جوز الهند ” و العسل لإنعاش البشرة

متابعات(صدى):

تتعدد الماسكات الطبيعية التي تهدف للعناية بالبشرة، و علاج التلف والشحوب، وكثيرا ما تلجأ الفتيات لتجربة العديد من الماسكات للحصول على نتيجة فعالة.

و للتخلص من الجلد الميت وتجديد حيوية البشرة إليكِ مكونات وطريقة تحضير ماسك طبيعي يتكون من العسل و حليب جوز الهند.

المكونات : ملعقان كبيرتان من لبن جوز الهند، ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة، ملعقة خميرة.

اخلطي المكونات وقومي بتوزيعها على بشرتك باستخدام أطراف الأصابع وتركها حوالى30 دقيقة على بشرتك قبل أن تشطف بالماء الفاتر ويمكنكِ إستخدام الماسك مرتين أسبوعيًا.