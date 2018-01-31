مذكرة تفاهم بين ” الأرصاد ” و ” غرفة جدة ” لتفعيل الشراكة البيئية

عادل الحربي (صدى):

تفعيلا للتعاون البيئي المشترك، قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أمس الثلاثاء.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون المشترك بينهما في مجالات مختلفة منها التعاون في توحيد الشركات والمؤسسات التي تعمل في المجالات البيئية المختلفة بآلية الاتفاق عليها، ودعوة الشركات العالمية ذات أحدث التقنيات، لتمكين الشركات الوطنية والرفع من إمكانتها.

وتأتي الإتفاقية بموجب رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق الاستدامة البيئية.