ترامب: سنبقي على معتقل جوانتانامو ونحقق إنجازات في ملف الهجرة

واشنطن(صدى):

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، إنه يسعى جاهدا لوضع أرضية واحدة يمكن أن تجمع الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أمام الكونجرس في أول خطاب له حول حال الاتحاد كل الأمريكيين الساعي خلف دعم الحزبين لتحقيق إنجازات تشريعية ولاسيما في ملفي الهجرة والبنى التحتية على أهمية “الوحدة التي نحن بحاجة إليها للحصول على نتائج”.

وأعلن ترامب أنه وقّع لتوّه مرسوما يقضي بإبقاء معتقل جوانتانامو مفتوحا، ليسدل بذلك الستارة على المحاولات الفاشلة والعديدة التي بذلها سلفه باراك اوباما لإغلاق هذا السجن.