السبت..وزير البيئة يضع حجر الأساس لمرفأ الليث

عادل الحربي (صدى):

يزور وزير البيئة والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، محافظة اللليث، السبت الموافق 17-5، لوضع حجر الأساس لمرفأ الليث.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمكة المكرمة الدكتور عمر الفقيه، أن زيارة الوزير ستشمل زيارته لمواقع المتنزهات الوطنية، التي ستعمل الوزارة على تطويرها، ومن المقرر أيضًا مقابلته للمواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وتأتي تلك الزيارة ضمن تطلعات رؤية 2030 في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين،وولي العهد، للمسؤولين بزيارة المناطق ومعرفة احتياجات المواطنين وتلبيتها.