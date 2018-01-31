محمد صلاح ثانى أفضل لاعبى ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون

ماجد محمد(صدى):

حصل إيمري كان، على لقب أفضل لاعب فى نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح أمام هيديرسفيلد تاون، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وحصل إيمرى كان على 45% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه نادى ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، لإختيار اللاعب الأفضل فى الفريق أمام هيديرسفيلد تاون، متفوقاً على محمد صلاح صاحب الـ 22%، وروبيرتو فيرمينو صاحب الـ 19%، وجوردان هندرسون صاحب الـ 14%.