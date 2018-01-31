مخاطر ارتفاع ضغط الدم ” القاتل الصامت “

متابعات(صدى):

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض الخطيرة فهو يسمى القاتل الصامت بسبب عدم وجود علامات أو أعراض ظاهرة للمرض.

وأحيانًا يعاني عدد قليل من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من الصداع وضيق التنفس، وحدوث نزيف من الأنف.

ويحذر الأطباء من عدة أطعمة ضارة وتسبب ارتفاع ضغط الددم ، وعلى رأسها الأطعمة المالحة والمخللات، لأن الطعام الذي يحتوى على نسبة كبيرة من الملح يرفع الضغط.

وتعتبر مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة والنسكافيه والشيكولاتة والمياه الغازية والمنبهات بشكل عام من مسببات ارتفاع ضغط الدم أيضًا.

كما أكد الأطباء أن كل الأغذية المحفوظة تسبب ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الكحوليات أيضًا تساهم في رفع ضغط الدم بشكل كبير.