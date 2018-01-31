 توافق نمساوي هنغاري حول سياسة الهجرة والأمن على الحدود بين البلدين

فيينا(صدى):

اتفقت النمسا وهنغاريا أمس على سياسة الهجرة وحماية الحدود المشتركة بينما أحالتا مناقشة بعض الموضوعات الخلافية بينهما على النطاق الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي إن ذلك حصل خلال اللقاء بين المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس ونائبه زعيم حزب الأحرار اليميني كريستيان شتراخه مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

ونقلت الهيئة عن المستشار النمساوي قوله:” إن المباحثات مع نظيره الهنغاري تركزت بالدرجة الأولى على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين وعلى القضايا الأوروبية المشتركة”،مؤكدًا أن مسألة الهجرة واللجوء كانت بشكل خاص محل نقاش معمق.

وأضاف كورتس أن الجانبين اتفقا على زيادة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز الحماية على حدود الدول الموقعة على وثيقة (شنغين) إلا إن وقف الهجرة يقع على عاتق كل الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن النمسا تساند هنغاريا التي حددت من جانبها نسبة (كوتا) معينة لقبول اللاجئين قائلاً إن نظام توزيع حصص اللاجئين الذي رفضته هنغاريا بشدة لا يمكن تطبيقه مؤكدًا مواصلة التعاون بين النمسا وهنغاريا في مجال حماية الحدود المشتركة.

وشدد كورتس على مواصلة النقاش حول مسألة الهجرة على النطاق الأوروبي إلى أن يتم التوصل لاتفاق حول هذه المسألة.