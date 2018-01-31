قناع ” حب لارشاد ” لعلاج فراغات الشعر

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وظهور بعض الفراغات في فروة الرأس، وقد تسبب تلك المشكلة الاكتئاب لدى بعضهن، أو تلجأ للبحث عن عدة حلول لهذه المشكلة.

ونصح خبراء التجميل ببعض الأقنعة الطبيعية والزيوت ، التي تساهم في الحفاظ على الشعر ضد التساقط، ومن بين تلك الأقنعة، قناع حب الرشاد.

كل ما تحتاجين إليه 3 ملاعق من حب الرشاد، و5 أكواب من الماء ، تقومي بوضعهم في وعاء عميق على النار،وقومي بغليها لدقائق ثم تصفيتها وتوزيعها على فروة رأسك مع التدليك حوالى 5 دقائق ثم ترك القناع على الشعر 90 دقيقة ثم يغطى الشعر بغطاء بلاستيكى حتى الصباح ثم يشطف جيدًا وتطبق هذه الوصفة يوميًا قبل النوم، وستندهشين بالنتيجة.

ويحتوي حب الرشاد على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، مثل الألياف الغذائية، ويحتوي على الفيتامينات اللازمة لتغذية الجسم، مثل فيتامين ب6 وفيتامين ج وفيتامين أ ، كما يحتوي على المعادن مثل الحديد والصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة من البروتينات والسكريات الطبيعية الموجودة في الخضروات.