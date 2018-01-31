اليوم..دورة ” إدارة وتنظيم الفعاليات ” بمركز الملك فهد الثقافي

نورة الشهري (صدى):

ضمن برنامج مركز الملك فهد الثقافي لهذا العام، تقام دورة ” إدارة وتنظيم الفعاليات “، اليوم الأربعاء بالمركز بالرياض.

ويقدم الندوة المدربون محمد السعدي مدير برنامج دعم الفعاليات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفهد النوح الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وخالد العبيد مدير قسم التخطيط في إدارة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة.

وستقدم الدورة مجاناً للمتدربين من الرجال والنساء على أيدي مدربين مختصين وأصحاب خبرة واسعة في مجال تنظيم الفعاليات وذلك لرفع كفاءة العاملين في قطاع تنظيم الفعاليات.