بالفيديو..رئيس الشباب يشتكي من مواعيد الطيران و وليد الفراج يعلق

ماجد محمد(صدى):

هنأ رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، النادي الأهلي على الفوز في المباراة أمام الشباب، مؤكدًا أن فريق الشباب قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، و كان الأقرب للفوز لكن كرة القدم مكسب أو خسارة، على حد قوله.

وفي سياق منفصل أشتكى العقيل من مواعيد الطيران حيث الحجز متمنيا من الخطوط السعودية أن تدبر لهم حجز في الثانية عشر ظهرًا، للتجهز إلى باقي المباريات القادمة التي يخوضها الفريق .

من جانبه علق وليد الفراج قائلًا: ” كان يمكن مكالمة مدير عام الخطوط السعودية عضو اتحاد الكرة ” الجاسر ” عبر رئيس اتحاد الكرة وحل الموضوع ” سهلة “.

يذكر أن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، استقبل مساء الثلاثاء قمة الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بين الأهلي والشباب، وانتهت المباراة 3 -2 لصالح الأهلي.