ترامب يعلن توفير 2.4 مليون وظيفة وتقليل نسبة البطالة

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن توفير 2.4 مليون وظيفة، بما فى ذلك مائتى ألف وظيفة فى قطاع التصنيع وحده، وعقب ذلك ارتفاع فى الأجور، كما أن نسبة البطالة وصلت لأدنى مستوياتها منذ 45 عامًا، بجانب أكبر إصلاحات للضرائب فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف، فى خطاب ” حالة الاتحاد “، الذى ألقاه أمام الكونجرس، أن إدارته استطاعت تقدم رؤية واضحة لجعل أمريكا أمة عظيمة لكل الأمريكيين، مضيفًا: ” ورأينا قوة وصلابة الأمريكيين ضد الظواهر الطبيعية، وسنكون دائما يدًا واحدة، وحالة اتحادنا قوية، ومعًا سنقوم ببناء أمريكا”.

وأشاد ترامب بجهود رجال الشرطة والأطباء وكل من ساهم فى إنقاذ حياة الناس فى أعقاب الحوادث المروعة.