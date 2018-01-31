الموافقة على ” غلاء معيشة ” لموظفي صندوق الطالب بجامعة جازان

تركي السالم(صدى):

تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود، وضريبة القيمة المضافة، وافق مجلس إدارة صندوق الطالب بجامعة جازان، على توصية لصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الصندوق.

وأكد عميد شؤون الطلاب المكلف رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب عثمان بن موسى، أن موافقة المجلس على صرف بدل غلاء معيشة، تأتي كجزء من اهتمامات الدولة بالمواطن في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة ناقش الموافقة على صرف مخصصات النشاط الطلابي لبعض البرامج المركزية، في عمادة شؤون الطلاب، لدعم الأنشطة الطلابية، ودعم مشاركة الجامعة في عدد من البرامج على مستوى المملكة.