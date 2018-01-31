أمير جازان بالنيابة يستمع لشرح مفصل عن جائزة التفوق والإبداع

تركي السالم(صدى):

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز، أمين جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، وأعضاء الجائزة، بمكتبه.

وأكد أمير جازان بالنيابة، أن الجائزة تحمل أهدافًا سامية ،وقيما رفيعة في العمل على تشجيع المجتمع بكفاءة في نختلف المجالات لمزيد من التميز.

ومن جانبه قدم الدكتور النعمي شرحا مفصلا عن الجائزة، وآلية العمل بها، وما تضمه من فروعها الثمانية التي تشمل حفظ القرآن الكريم، والسُنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات، وريادة الأعمال، وحماية البيئة.