مدرب الأهلى السعودى يشيد بتألق مؤمن زكريا أمام الشباب

ماجد محمد(صدى):

أشاد الأوكرانى سيرجى ريبروف المدير الفنى لنادى الأهلى السعودى، بالأداء المميز الذى ظهر عليه اللاعب مؤمن زكريا فى مباراة الفريق أمام الشباب، التى أقيمت مساء أمس بملعب ” الجوهرة “، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى السعودى، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال سيرجى ريبروف فى تصريحات للصفحة الرسمية لنادى الأهلى السعودى، بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “مؤمن زكريا ظهر بمستوى رائع فى مباراة الشباب، كذلك صالح العمري، حققنا فوزاً صعباً وأشكر اللاعبين على الروح القتالية التى أظهروها فى المباراة “.

أضاف مدرب الأهلى السعودى: “طلبت من اللاعبين قبل المباراة تقديم أداء قوى واللعب لتحقيق النقاط الثلاث للاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى، وهو الأمر الذى فعله اللاعبون “.

وواصل مؤمن زكريا تألقه مع الاهلى السعودى الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من الأهلى المصرى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثانى لناديه فى شباك الشباب.