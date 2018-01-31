الولايات المتحدة تسلم موسكو معلومات لإحباط هجوم إرهابي ضخم

واشنطن(صدى):

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عن أن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين زار واشنطن مؤخرا .

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن أنطونوف قوله :- إن التعاون الاستخباراتي بين موسكو وواشنطن مستمر، موضحا أن ناريشكين أجرى مشاورات مع زملائه الأمريكيين حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب .

وأشار السفير إلى أن الاتصالات بين استخبارات الدولتين لم تنقطع حتى في الفترات الأكثر صعوبة، لافتا إلي أن الولايات المتحدة سلمت روسيا معلومات ساعدت على إحباط هجوم إرهابي ضخم في مدينة سان بطرسبورج.