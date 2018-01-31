مولر: 13 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة والحماية بسبب الصراع

واشنطن(صدى):

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، أن نحو 13.1 مليون شخص يحتاج إلى المساعدات والحماية في سوريا، من بينهم 6.1 ملايين شخص مشرد داخل سوريا، فيما فر 5.5 ملايين إلى الدول المجاورة.

وأضافت في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي اليوم عن الوضع في سوريا “بعد نحو 8 أعوام من الصراع، تبقى احتياجات الناس هائلة وملحة، ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات إلى ملايين المحتاجين”

وأعربت المسؤولة الدولية عن القلق إزاء سلامة وحماية المدنيين العالقين في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، حيث تفيد التقارير بمقتل وإصابة الكثيرين نتيجة القتال.