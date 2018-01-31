تدليك الأسنان بقشر البرتقال يجعلها ناصعة البياض

متابعات(صدى):

يتعرض الكثيرون للإحراج بسبب مشكلة إصفرار الأسنان، الذي يكون غالبا نتيجة عدم المواظبة على غسل الأسنان، وتراكم الرواسب التي تؤدي إلى الإصفرار.

وللحصول على أسنان بيضاء خالية من الاصفرار،نصح مختصون بتدليك الأسنان بقشر البرتقال أو الموز لمدة 3 دقائق، ناصحة بتكرار هذه الخطوات يوميا لكى تحصلى على نتيجة.

يمكنك أيضا غسل الأسنان باستخدام صودا الخبز، فلها القدرة على تبييض الأسنان، ولذلك فإنها تُعد واحدةً من المواد المُستخدمة في معاجين الأسنان، وتُعد هذه المادة مادةً كاشطةً لها القدرة على كشط التصبّغات السطحية.