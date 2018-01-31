تناول ” القلقاس ” يقوي عضلة القلب

متابعات(صدى):

لا يحب الكثير تناول القلقاس، دون معرفة الفوائد العديدة التي يمنحها تناوله بصورة مستمرة، والقيم الغذائية العديدة التي يحتويها.

ويساعد تناول القلقاس باستمرار في تقوية عضلة القلب والقضاء على مشكلة عسر الهضم، كما يساعد في التصدي لمشكلة آلام القدمين، ويساعد في القضاء على التهابات المعدة والتى تؤثر بصورة كبيرة على الجسم، بالإضافة إلى ذلك التخلص من مشكلة آلام الأسنان.

كما يساعد في التخلص من مشكلة ضعف الدورة الدموية في الجسم ،علاوة على ذلك يمد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

ويعتبر القلقاس من الخضروات التي توجد في فصل الشتاء، وهو من الأطعمة التي قد لا يجتمع كل أفراد العائلة على تناولها، رغم احتوائه على الكثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ( ج ، ب ، د ) ونسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف الغذائية.