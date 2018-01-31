معارض إيراني بارز يحمل خامنئي مسئولية السياسات الفاشلة في البلاد

طهران(صدى):

وجه مهدي كروبي المعارض الإيراني البارز – قيد الإقامة الجبرية – المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالمسئولية حول ما وصفه بالسياسات الفاشلة في البلاد.

وحث كروبي في رسالة له، نقلها راديو هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” الثلاثاء، خامنئي على القبول بالمسئولية إزاء هذه السياسات، داعيًا إياه إلى وقف إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص التوترات التي تشهدها إيران، وإلى تقديم إصلاحات رئيسية.

وفي رسالته، عزى كروبي، البالغ من العمر 80 عامًا، أسباب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران إلى الظلم والفساد والتمييز في البلاد، قائلًا إنها كانت حتمية.

يُذكر أن كروبي قد خسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 ليشارك بعدها في احتجاجات ذلك العام تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد لفترة أخرى، وفرضت السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية عليه منذ عام 2011 وحتى الآن.