واعظ ديني يروي تفاصيل إسلام 10 آلاف شخص على يد قسيس

علي العنزي(صدى):

روى الداعية عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل زريق ،تفاصيل إسلام 10 آلاف شخص على يد قسيس في بوركينافاسو.

وقال آل زريق : ” كان هناك قسيس كبير له مكانته الاجتماعية أسلم وبعد مقابلته أكد رغبته بتعلم اللغة العربية لنشر الدعوة وكان ينقصه المال، فتم جمع مبلغ مالي يحتاج إليه وأعطيناه إياه، ولله الفضل أسلم على يديه ما يقارب 10 آلاف شخص وما زال مستمرًّا في الدعوة “.

وفي لافتة عن حياة الداعية آل زريق ، قال : ” شاركت في إسلام الكثير بالعديد من الدول الإفريقية ” وعن مشواره الرياضي بنادي التوباد في الأفلاج، قال: ” كنت لاعب كرة موهوب و تنقُّلت من مركز الهجوم إلى حراسة المرمى “، لافتا إلى أن سبب اعتزاله الرياضة بعد تلقي مرماه 11 هدفًا مقابل لا شيء.